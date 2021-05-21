Калуга, , 11:47 — REGNUM В Калужской области 75 тысяч человек уже определись с выбором объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом 21 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Лежнина.

В Калужской области на голосование выставлено 150 объектов, и ещё не поздно присоединиться к голосованию и выбрать объект преображения. На протяжении пяти недель, начиная с 26 апреля, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru каждый житель области в возрасте старше 14 лет может отдать свой голос за территорию по благоустройству. Голосование устроено максимально просто: пользователь выбирает территорию в своём населенном пункте, которую нужно благоустроить в 2022 году.

Отдать голос можно и с помощью волонтеров, для чего потребуется только назвать действующий номер телефона. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства. До 30 мая в Калужской области, как и по всей стране, можно принять участие в онлайн-голосовании.

«Мы вместе делаем наш регион комфортнее и красивее. Для того чтобы все получилось, важно мнение каждого жителя, потому что именно для удобства людей происходят все положительные изменения. За четыре года в нашей области уже благоустроено 432 общественных пространства и 1146 дворов, реализованы 3 проекта-победителя всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Территории востребованы и пользуются популярностью у местных жителей», — отметил Вячеслав Лежнин.

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