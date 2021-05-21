Горно-Алтайск, , 09:31 — REGNUM В Республике Алтай вынесен приговор в отношении бывшего директора Республиканского центра туризма, отдыха и оздоровления, обвиняемый в присвоении и растрате. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, с марта по август 2019 года руководитель учреждения присвоил 1115 тыс. рублей, перечислив их на счёт компании по фиктивным договорам на оказание услуг спасателей на пляже озера Манжерокское. При этом фактически услуги не оказывались. Затем мужчина незаконно обналичил деньги.

«В частности, 585,9 тысяч рублей он незаконно присвоил; 451,1 тысячу рублей — израсходовал на организацию работы поста спасателей на пляже озера Манжерокское, находящегося в пользовании у коммерческой организации», — отметили в ведомстве.

Ещё 78 тыс. рублей обвиняемый отдал третьему лицу, который помог при обналичивании денег. При этом последний не знал об их происхождении.

По итогам процесса суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, с него будет взыскано 1115 тыс. рублей по иску Центра туризма.