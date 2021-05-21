Москва, , 09:30 — REGNUM В Москве количество горожан, пользующихся электронной медицинской картой увеличилось в два раза. Процесс регистрации на mos.ru существенно упростился, сообщается на портале мэра столицы.

Заметный рост отмечен после запуска автоматического доступа к личной медкарте. Теперь не надо ждать проверки данных в течение пяти рабочих дней, а сразу после регистрации можно увидеть данные медкарты со смартфона.

За последний месяц электронной медкартой начали пользоваться более 250 тыс. москвичей, то есть в два раза больше москвичей впервые обратились к сервису.

Как сообщало ИА REGNUM, москвичи, имеющие доступ к своей электронной медицинской карте (ЭМК), могут посмотреть КТ-, МРТ-снимки, результаты рентгена и флюорографии.

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