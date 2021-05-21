Пермь, , 09:30 — REGNUM В Перми на пешеходной части улицы Крупской появились необычные экспонаты — 13 виртуальных арт-объектов. Все они созданы школьниками, сообщает пресс-служба мэрии.

Все вириальные работы можно увидеть в дополненной реальности. Для этого достаточно найти жёлтые аншлаги, навести камеру на табличку станции и посмотреть 3D-визуализацию.

Арт-объекты были представлены в рамках образовательного проекта для школьников и студентов «Архитектурные инновации» общественной организации «Улица Детства». На конкурс поступило множество работ. После фильтра и народного голосования отобрано 13, из которых четыре будут изготовлены в столярных мастерских и установки на месте аншлагов от улицы Макаренко до улицы Патриса Лумумбы.