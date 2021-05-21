Иерусалим, , 09:32 — REGNUM Полиция Израиля вновь открывает автомагистрали вблизи Газы, которые были закрыты во время боевых действий. Об этом сообщает Times of Israel 21 мая.

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Автомагистрали были закрыты из-за опасений, что террористы могут обстрелять противотанковыми управляемыми ракетами проезжающие по ним автомобили.

В полиции сообщили, что шоссе № 4 от Зикима до Яд-Мордехая открыто в обоих направлениях, как и шоссе № 34 от Нирама до Яд-Мордехая.

Ранее ЦАХАЛ объявил о снятии почти всех ограничений на передвижение по стране, включая общины, прилегающие к границе с Газой. Решение последовало на фоне прекращения огня, которое продолжается несколько часов.