Владивосток, , 09:35 — REGNUM В Приморье первую прививку от коронавируса сделали уже более 133 тыс. человек, полный курс вакцинации завершили более 98 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе регионального правительства.

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Минздрав края рекомендует руководителям предприятий создать максимально удобные условия для вакцинации своих трудовых коллективов, чтобы избежать возможного распространения инфекции.

Мобильными бригадами для вакцинации на рабочих местах уже воспользовались многие предприятия и организации региона.

«Поставки вакцины осуществляются регулярно, в край поступило уже 141 758 комплектов. Для массовой иммунизации поставляется препарат «Спутник V», — пояснили в минздраве Приморья.

Очередей на вакцинацию нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на 21 мая в Якутию поступило 154 084 дозы вакцины от коронавируса. Первым компонентом привились 136 929 человек, в том числе 33 695 лиц старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили — 103 188 человек, в том числе 25 643 человека старше 60 лет.