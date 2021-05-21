Казань, , 09:58 — REGNUM На территории Татарии началась перестройка атмосферных процессов. По сообщению пресс-службы республиканского Гидромедцентра, малооблачный антициклон с аномально-жаркой погодой постепенно сдает позиции. Погода в регионе в ближайшие дни будет формироваться под влиянием фронтальных разделов западных циклонов. Пройдут ливневые дожди с грозами, в отдельных районах возможны град и шквалистые усиления ветра, температурный фон немного понизится.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

Так, 21 мая, в Татарии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, грозы, локально град. При грозе ожидаются шквалистые усиления ветра до 20 м/с, локально до 24 м/с. Ночью температура воздуха составит +12.+17˚, днем — до +27 градусов.

В субботу, 22 мая, местами ожидается дождь, в отдельных районах сильный, грозы, возможен град. Температура воздуха ночью +14.+19˚. Днем в западной половине республики температура воздуха составит +22.+27˚, в восточных районах — до +33˚.

В воскресенье, 23 мая, местами дождь. Ночью +12.+17˚, днем +23.+28 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая ультрафиолетовый индекс шесть-семь будет в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, весь Северо-Кавказский и Южный федеральные округа — то же. Индекс восемь будет проявляться в северо-кавказских республиках и на самом юге Краснодарского края днем 21 мая.

Читайте также: Вильфанд предупредил об «опасном солнце» в ряде регионов России