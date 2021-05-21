Сеул, , 09:28 — REGNUM Индекс цен производителей в Южной Корее продолжает расти на протяжении шести месяцев подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Банк Кореи.

Согласно опубликованным данным, в апреле 2021 года индекс цен производителей составил 107,68 пунктов, что на 0,6% больше по сравнению с мартом текущего года.

В годовом исчислении показатель вырос на 5,6%.

Известно, что стоимость промышленных товаров в стране увеличилась на 1,1%. В частности, цены на металлопродукцию выросли на 3,2%, химическую продукцию — на 2,1%.

Стоимость продукции сельского хозяйства в Южной Корее сократилась на 8,2%, а рыбного — на 1,1%. К примеру, цена на лук упала на 46%, клубнику — на 31,7%, свинину — на 15%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.