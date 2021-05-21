Джакарта, , 09:26 — REGNUM Перед посольством США в столице Индонезии состоится акция в поддержку народа Палестины, в которой примут участие около 700 человек, сообщает CNN Indonesia.

Один из организаторов акции, Мухаммад Икбал Рамадан, заявил, что около 700 человек подтвердили свое присутствие, ещё 3000 выразили заинтересованность.

Полиция Индонезии разместит перед посольством США в Джакарте 3612 своих сотрудников для обеспечения безопасности. Во время проведения акции также будет усилена безопасность государственного дворца и представительства ООН в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии подчеркнула важность возвращения за стол переговоров Палестины и Израиля для достижения прочного мира.

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