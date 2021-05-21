Ташкент, , 09:25 — REGNUM Агентство по управлению государственными активами Узбекистана планирует продать 100% государственного пакета акций в уставном капитале «Узагроэкспортбанк», сообщили в пресс-службе агентства.

В качестве консультанта по приватизации банка выбрана компания Grant Thornton. Агентство госактивов объявило также о намерении продать активы «Пойтахт банка». Консультантом по приватизации этого банка выбрана компания Deloitte.

Оба банка созданы в 2017 году. Основной целью «Узагроэкспортбанка» является финансовая поддержка экспортеров плодоовощной продукции, а также развитие экспортного потенциала и создание условий для производителей сельскохозяйственной продукции.

«Пойтахт банк» занимается ипотечным кредитованием и банковским обслуживанием населения и юридических лиц.