Москва, , 09:27 — REGNUM Народный художник СССР и вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом 21 мая сообщила дочь художника Айдан Салахова.

«В клинике в Германии скончался народный художник СССР Таир Салахов», — приводит ее слова ТАСС.

Отметим, Таир Салахов советский, азербайджанский и российский живописец, театральный художник и педагог. Он являлся автором портретов композиторов Дмитрия Шостаковича и Кара Караева. Также им был в советское время создан цикл об азербайджанских нефтяниках («С вахты», «Утренний эшелон», «Ремонтники» и др.), пейзажи Апшерона и пр.

Кроме того, он создал декорации к различным спектаклям и принимал участие в реставрации храма Христа Спасителя в Москве.