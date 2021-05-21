Иерусалим, , 09:26 — REGNUM Израильские силы обороны снимают почти все ограничения на передвижение по всей стране, включая общины, прилегающие к границе с Газой. Об этом сообщает Times of Israel утром 21 мая со ссылкой на военных.

Отмечается, что сообщение последовало на фоне прекращение огня, которое, по-видимому, продолжается почти семь часов.

Представители ЦАХАЛ уточнили, что школы и другие учебные заведения сегодня останутся закрытыми в южном и центральном Израиле.

«Мы просим вас быть осторожными с фрагментами ракет на открытой местности», — обращаются к гражданам военные.