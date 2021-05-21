Благовещенск, , 09:24 — REGNUM В Приамурье впервые за последние шесть месяцев поступила крупная партия фруктов, овощей, зелени и ягод из Китая. Всего в область завезли порядка 700 тонн плодовоовощной продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 мая в региональном управлении Россельхознадзора.

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В поступившей партии более 660 тонн овощей — лука репчатого, белокачанной капусты, томатов, моркови, свеклы, свежих огурцов, перца, кабачков, баклажанов и имбиря. Также завезено более 30 тонн фруктов и ягод — арбузов, дынь, ананасов, манго и винограда.

Специалисты Россельхознадзора проверили всю поступившую партию продукции. Было отобрано более 154 проб на исследования. Вредных организмов не обнаружено. Вся партия допущена к ввозу в Приамурье.

Как сообщало ИА REGNUM, если Россия продолжит наращивать объемы экспорта некоторых видов агропромышленной продукции, то это может обернуться их подорожанием на внутреннем рынке РФ. Об этом заявил директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Вилен Вардапетян.