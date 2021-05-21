Варшава, , 09:22 — REGNUM 20 мая в Варшаве представили основные принципы инвестиционной программы Евросоюза InvestEU. В мероприятии приняли участие представители польского правительства, Европейской комиссии, Европейского инвестиционного банка и Банка национальной экономики. Об этом сообщает Polskie Radio.

Министр финансов Польши Тадеуш Косьциньский во время своего выступления отметил, что программа InvestEU «даст возможность предпринимателям получить финансовые средства на ключевые и инновационные инициативы, которые при этом отягощены высокими рисками».

«В рамках этой программы смогут получить инвестиции предприниматели, которые не могут рассчитывать на компенсационное финансирование от других финансовых институтов», — отметил он.

В ходе представления программы стало известно, что благодаря её реализации удастся поддержать инвестиции во всем Евросоюзе стоимостью около 400 миллиардов евро.

«Программа призвана стимулировать развитие европейских фирм и быть дополнительной поддержкой для той помощи, которую им обеспечивают другие инструменты из Фонда восстановления», — добавил Косьциньский.

По его словам, программа InvestEU будет работать в направлении мобилизации как частных, так и государственных средств для инвестиций, имеющих стратегическое значение в ЕС. Средствами, предложенными программой InvestEU, могут воспользоваться субъекты всех государств ЕС.

В рамках программы для предприятий, как частных, так и государственных, предусматриваются кредиты, гарантии и приобретение долгосрочных облигаций. Средства на эту цель обеспечат Европейская комиссия, Европейский инвестиционный банк и национальные партнеры в каждой отдельной стране. В случае Польши это будет Банк национальной экономики.

Программу InvestEU начнут реализовывать во второй половине текущего года.