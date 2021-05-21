Новосибирск, , 09:22 — REGNUM Задолженность по зарплате за март сотрудникам новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» будет погашена за счёт средств, которые предприятие получит за крупный заказ. Об этом сообщило правительство Новосибирской области.

Уточняется, что это порядка 10 млн рублей. Первый транш 4,6 млн рублей уже поступил на предприятие, второй транш размером 5 млн рублей ожидается до 25 мая — эти средства пойдут, в том числе, на погашение задолженности по зарплатам за апрель.

По словам генерального директора ПАО «Тяжстанкогидропресс» Амира Мифтахова, 7 мая предприятие отгрузило произведенной продукции АО «Выксунский металлургический завод» на 10 млн рублей. Для стабильной работы завода на свои рабочие места возвращены 11 работников.

Напомним, что в апреле 2021 года рабочие завода, где было запланировано сокращение 325 человек, попросили Владимира Путина помочь сохранить «Тяжстанкогидропресс».

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Общая задолженность перед сотрудниками составляла более 17 млн рублей.

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