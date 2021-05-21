Иерусалим, , 09:25 — REGNUM Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази рассказал о телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил его за «бескомпромиссную поддержку» во время боевых действий в Газе. Об этом он написал в своем Twitter 21 мая.

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Ашкенази также подтверждает сообщения о том, что Блинкен намерен в ближайшее время посетить регион.

«Я приветствовал его решение и сказал ему, что мы хорошо встретим его, и что я с нетерпением жду продолжения наших дискуссий по продвижению региональных стратегических вопросов для поддержания безопасности Израиля и региональной стабильности», — пишет Ашкенази.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты пытаются не допустить затяжного витка противостояния на Ближнем Востоке и с этой целью вели интенсивные переговоры для урегулирования палестино-израильского конфликта.