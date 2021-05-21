Оренбург, , 09:19 — REGNUM В Оренбурге жители сигнализируют о многочисленных дефектах и недоделках при благоустройстве парка Виктора Лебедева и Рустама Сираева. Промахи обсуждаются в соцсетях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе отделения ОНФ в Оренбургской области, общественники проверили появившуюся информацию, побывав на месте и убедившись в существовании проблемы. В мэрию направлено обращением с просьбой устранить недостатки на территории нового сквера на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова.

Оренбуржцы возмущены «недоустройством парка». На территории нет ни скамеек, ни урн. Отсутствуют газоны и цветники, саженцы деревьев-крупномеров и кустарников засыхают, трава не скошена. После прошлогоднего благоустройства не убран строительный мусор и сухостой. Власть анонсировала сквер как зону комфортного отдыха, однако ожидания не сбылись.

Сквер создавался в честь оренбуржцев-героев, служивших в шестой псковской роте ВДВ и погибших в 2000 году в Чечне во время вооруженного конфликта с террористами. Реконструкция парка началась в 2018 году. На работы выделалось более 18,6 млн рублей. Ранее на месте сквера была заброшенная лесополоса.

Как отметила эксперт ОНФ в Оренбургской области Татьяна Савельева, была проделана большая работа, но сквер так и не доведен до комфортного состояния — благоустройство выполнено некачественно.

Общественники зафиксировали факт поломки системы автоматическогополива. Ее повредили при вспашке земли мотоблоком. Эксперты ОНФ указывают на необходимость автополива, в противном случае сквер останется без деревьев, газонов и цветов.

«Также мы обратили внимание на «кричащие» дефекты при обустройстве дорожек тротуарной плиткой и брусчаткой. Местами они провалились. Просели и некоторые колодезные кольца. В центре сквера имеются железные конструкции по типу перголы, которые должны защищать от солнечных лучей при условии высадки лиан, но их нет, так же как и лавочек для отдыхающих», — сказала Савельева.

Стоит отметить, власти заявляют об увеличении финансирования по нацпроектам, а жители чаще начинают жаловаться на промахи при реализации нацпроектов. В частности, оренбуржцы делают замечания по поводу благоустройства набережной Урала, которая ведется с 2017 года и выражают недовольство по поводу комплексного ремонта дорог, когда тротуары в зиму остаются без плитки, а по весне «асфальт тает вместе со снегом».

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