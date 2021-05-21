Пекин, , 09:27 — REGNUM Мартовское введение контрсанкций против европейских законодателей было законным ответом Китая на односторонние санкции со стороны Евросоюза. Такое заявление опубликовала 21 мая миссия КНР при ЕС в ответ на решение Европарламента заморозить ратификацию Всеобъемлющего соглашения об инвестициях (ВСИ) с Китаем из-за китайских контрсанкций.

В заявлении говорится, что инвестиционное соглашение — это сбалансированный договор, выгодный обеим сторонам, а не дар, который одна сторона преподносит другой. В Китае надеются, что ЕС будет двигаться навстречу и содействовать, как и Пекин, продвижению двустороннего сотрудничества.

«Контрмеры Китая являются законным ответом на односторонние санкции и конфронтацию со стороны ЕС», — подчёркнули в миссии КНР при ЕС.

Депутаты Европарламента 20 мая приняли резолюцию о заморозке инвестиционного соглашения с КНР до момента, пока Китай не отменит ранее введённые против ряда депутатов санкции. Соглашение должно дать государствам Евросоюза расширенный доступ на китайский рынок, переговоры по нему шли с 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Китай запретил посещать страну десяти европейским гражданам, в том числе пятерым депутатам Европарламента. Поводом стало вмешательство в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

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