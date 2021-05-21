Киев, 21 мая, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Критика президента Украины Владимира Зеленского за его фотографию, на которой он запечатлен в национальной рубашке, является «немотивированной». Об этом 21 мая заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью интернет-изданию Obozrevatel.

Twitter.com/ZelenskyyUa Владимир Зеленский с супругой

По словам Подоляка, надетая украинским президентом вышиванка, которая многими была принята за русскую народную косоворотку, это «не один какой-то образ, не один узор, не одна модель». При этом советник главы офиса президента Украины добавил, что данная рубашка является современной интерпретацией региональных особенностей страны.

Также дизайнер Артем Климчук уточнил, что данная вышиванка была им создана на основе хранящихся в музеях экспонатов и немного «осовременена».

»Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке <…>. Также мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы», — сказал дизайнер.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что украинский президент Владимир Зеленский сфотографировался в косоворотке — предмете русского национального костюма, назвав его вышиванкой — рубашкой украинского национального костюма.