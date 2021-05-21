Коркино, Челябинская область, , 09:18 — REGNUM В Коркино Челябинской области устранили последствия аварии на центральном водоводе. Об этом сообщили в мэрии представители СМИ.

Трубу восстановили днём 20 мая. Но после этого произошёл гидроудар и в трубопроводе образовалось шесть порывов. Местные аварийные бригады оперативно их устранили.

Как сообщало ИА REGNUM, ближе к вечеру 19 мая автокран упал с моста через реку в кювет и повредил трубопровод. В результате Коркино оказалось перед угрозой засухи — воду черпали из резервуаров, а потом развозили её по графику.

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