Горно-Алтайск, , 09:17 — REGNUM В Республике Алтай завершился судебный процесс над жительницей Горно-Алтайске, обвиняемой по делу о причинении младенцу смерти по неосторожности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, судья вынес обвинительный вердикт.

По данным следствия, 11 января женщина отметила день рождения, распивая спиртные напитки. После празднования она легла спать рядом со своим сыном.

«В ночь с 11 на 12 января 2021 года женщина путём грудного вскармливания дважды накормила своего 4-месячного ребёнка молоком, в результате чего в его организм с материнским молоком попал этиловый спирт, что привело к смертельному отравлению младенца», — отметили в ведомстве.

Суд при вынесении приговора учёл смягчающие обстоятельства, в том числе характеристики личности подсудимой, а также наличия у неё на иждивении малолетнего ребенка. В результате женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

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