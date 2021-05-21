Чебоксары, 21 мая 2021, 09:13 — REGNUM В Чувашии назначен руководитель министерства природных ресурсов. Пост занял Эмир Бедертдинов. Соответствующий указ подписал сегодня, 21 мая, глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Пост в министерстве оставался вакантным почти полтора месяца. Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики назначен Эмир Бедертдинов, который ранее работал первым замминистра лесного хозяйства Татарии, а с августа 2019 года руководил союзом лесопользователей Марий Эл.
Напомним, что кандидата на пост главы минприроды должно согласовать федеральное министерство, после чего он избавится от приставки исполняющего обязанности.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля ушёл в отставку с поста исполняющего обязанности министра природных ресурсов Чувашии Александр Воробьев, который продержался в должности более года. Известно, что его кандидатуру на пост не согласовало Минприроды России.
Справка ИА REGNUM. Эмир Нуртдинович Бедертдинов родился 5 октября 1969 года в деревне Татарские Тимяши Батыревского района. Является выпускником Марийского политехнического института имени Максима Горького (специальность «Лесоинженерное дело»). Заслуженный лесовод Марий Эл.
Трудовую деятельность начал в 1994 году мастером леса в Таирском лесничестве Кокшайского лесхоза комитета по лесному хозяйству Марий Эл, в 1996 — 1999 годы там же работал лесничим. В 1999 году назначен главным лесничий ГКУ «Кокшайское лесничество» министерства лесного хозяйства Марий Эл, где проработал до 2008 года. Затем восемь лет руководил ГКУ «Пригородное лесничество» министерства лесного хозяйства Марий Эл. В ноябре 2016 года получил пост первого заместителя министра лесного хозяйства Татарии, в августе 2019 года вернулся в Марий Эл, где возглавил республиканский союз лесопользователей.
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