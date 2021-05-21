Чебоксары, , 09:13 — REGNUM В Чувашии назначен руководитель министерства природных ресурсов. Пост занял Эмир Бедертдинов. Соответствующий указ подписал сегодня, 21 мая, глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Пост в министерстве оставался вакантным почти полтора месяца. Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики назначен Эмир Бедертдинов, который ранее работал первым замминистра лесного хозяйства Татарии, а с августа 2019 года руководил союзом лесопользователей Марий Эл.

Напомним, что кандидата на пост главы минприроды должно согласовать федеральное министерство, после чего он избавится от приставки исполняющего обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля ушёл в отставку с поста исполняющего обязанности министра природных ресурсов Чувашии Александр Воробьев, который продержался в должности более года. Известно, что его кандидатуру на пост не согласовало Минприроды России.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минприроды Чувашии ушёл в отставку