Сухум, , 09:16 — REGNUM 24 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 20 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«Тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 174 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 24 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 104 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 32 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 15 126 носителей SARS-CoV-2. Из них 14 270 победили инфекцию, в том числе 62 — за последние сутки. Всего в стране скончались 229 пациентов с диагнозом COVID-19, из них двое — в течение предыдущего дня.

19 мая в Абхазии выявили 27 новых носителей коронавируса в результате 182 исследований.

Напомним, в Абхазии вакцинация от COVID-19 стартовала 12 мая. В республику привезли вакцину «Спутник V». Из России в качестве гуманитарной помощи доставили 6500 доз этого препарата.

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