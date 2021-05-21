Пекин, , 09:12 — REGNUM Пекин не намерен мириться с попытками отдельных западных стран утвердить в Тибете статус находящегося в изгнании далай-ламы XIV. Об этом говорится в докладе, опубликованном 21 мая Госсоветом КНР, который публикует агентство Xinhua.

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«Что касается попыток западных антикитайских сил вмешаться во внутренние дела Китая и сепаратистской деятельности, то весь китайский народ, включая тибетский народ, твердо намерен защищать воссоединение родины и суверенитет государства и решительно бороться с любыми сепаратистскими или антикитайскими силами», — говорится в докладе.

Также отмечается, что Тибет «будет жестко бойкотировать такую деструктивную деятельность, постоянно укреплять самосознание о единстве народов Китая».

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Кроме того, подчеркивается, что китайские власти будут «решительно защищать государственную безопасность и обеспечивать стабильность» на территории Тибетского автономного района.

В докладе также отмечено, что «Тибет с древних времён был неотъемлемой частью территории Китая» и остаётся таковой.