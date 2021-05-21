Калуга, 21 мая 2021, 11:37 — REGNUM В Калужской области впервые за 150 лет орнитологических наблюдений обнаружен новый вид птицы — ходулочник. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Житель Калуги Андрей Сёмин наблюдал эту птицу в Перемышльском районе. Новый вид птицы пополнил его «трофеи». В архиве у фотоохотника уже есть фотографии уток, гусей, куликов, погоныша, вяхиря, удода, и вот появился снимок ходулочника.
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