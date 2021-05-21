Калуга, 21 мая, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Калужской области впервые за 150 лет орнитологических наблюдений обнаружен новый вид птицы — ходулочник. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото Андрея Сёмина Ходулочник

Житель Калуги Андрей Сёмин наблюдал эту птицу в Перемышльском районе. Новый вид птицы пополнил его «трофеи». В архиве у фотоохотника уже есть фотографии уток, гусей, куликов, погоныша, вяхиря, удода, и вот появился снимок ходулочника.

«Это редкая удача. Ходулочник — вид птиц водоёмов юга нашей страны и Поволжья, его залёты в ряд соседних регионов известны, но в Калужской области ранее этих птиц не замечали. Ходулочник хорошо узнаваем по очень длинным красным ногам, белому туловищу, чёрным крыльям и удлинённому клюву», — отметил начальник отдела министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Юрий Галчёнков.