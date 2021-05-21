Новосибирск, , 09:12 — REGNUM Оперативные вопросы по подготовке к МЧМ-2023 по хоккею будут регулярно обсуждаться в правительстве Новосибирской области в ходе работы оперативного штаба. Первое заседание оперштаба прошло сегодня, 21 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам заместителя губернатора Сергея Нелюбова, оперштаб станет площадкой для принятия оперативных решений по подготовке первенства. Он также подчеркнул, что подобного уровня соревнования на территории региона будут проводиться впервые и подготовка к ним должна быть обеспечена на высочайшем уровне.

Власти отметили, что особое внимание при подготовке первенства будет уделяться обеспечению мер безопасности, в том числе, санитарно-эпидемиологических.

В состав оперштаба по подготовке к МЧМ-2023 вошли представители правительства Новосибирской области, а также управления административных органов администрации губернатора и правительства региона, управления Роспотребнадзора, мэрии Новосибирска, АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023».