Казань, 21 мая, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В дни церковных праздников в казанских приходах будут работать мобильные станции переливания крови. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Константин Юон. Купола и ласточки. 1921

В день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 21 мая с 7:00 (мск) начал работать в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского мобильный комплекс центра крови.

11 июня, в день памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого), можно сдать кровь в республиканском центре крови. Забор биоматериала будет производиться с 07:30 до 13:00 (мск).

Также доноры смогут поучаствовать в акции 18 июня, 12 июля, 10 августа, 27 сентября, 14 октября и 5 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, более трети жителей России (35%) когда-либо сдавали кровь. Никогда не были донорами 64% опрошенных, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Основные причины сдачи крови — желание помочь людям (10%), кровь нужна близкому человеку (9%), сдавали кровь в армии, в учебном заведении, на работе (5%), нужны деньги (4%).

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