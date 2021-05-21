Ярославль, 21 мая, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Ярославле утром 21 мая в Дзержинском районе сбили лося. Об этом сообщают жители в социальных сетях.

Группа «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте Сбитый лось в Ярославле

Около 8 часов утра молодой лось был замечен на Тутаевском шоссе у градостроительного колледжа. Испуганное животное передвигалось хаотично. При попытке пересечь шоссе недалеко от торгового центра «РИО» лось попал под колёса грузовика. Раненый лось лежал на дороге.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ.