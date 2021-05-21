Москва, 21 мая, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В ближайшее время в России заложат на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) корвет проекта 20 380 «Грозный» и корвет проекта 20 385 «Буйный». Об этом 21 мая заявил командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) ВМФ РФ адмирал Сергей Авакянц в интервью газете «Красная звезда».

Дарья Драй ИА REGNUM Ракетный корвет проекта 20380 Ретивый в Санкт-Петербурге

«Надеемся, что в самое ближайшее время командование флота получит приглашение от руководства АСЗ на закладку еще двух новых кораблей <…> На стапелях предприятия планируется заложить корвет проекта 20 380 — «Грозный» и корвет проекта 20 385 — «Буйный», — сказал он.

Также Авакянц отметил, два данных корабля будут первыми, которые строятся в рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2021 по контракту между Министерством обороны РФ и ПАО «Амурский судостроительный завод».

«С 2024 по 2028 год флот должен принять два корвета проекта 20 380 и четыре корабля проекта 20 385», — добавил командующий ТОФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Краснознамённый Тихоокеанский флот 21 мая отмечает 290-летие со дня основания.