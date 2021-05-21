Улан-Удэ, 21 мая, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Бурятии утверждён порядок выплат по проекту «100 домов для врачей». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, согласно документу, республика будет оплачивать долг и проценты по ипотеке сельским медработникам.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

По словам главы региона Алексея Цыденова, мера призвана решить проблему с нехваткой специалистов в районах. Всего в сёлах республики требуется 134 врача, 54 фельдшера, 87 медицинских сестер.

«При этом работа требует самоотдачи, в последний год из-за распространения коронавируса выросла нагрузка. Эта выплата призвана усилить штат медработников и закрепить специалистов в селах», — отметил он.

Чтобы получить выплату, желающий должен подать заявление в минздрав Бурятии для включения в реестр медицинских работников, имеющих право на выплату. Затем ему необходимо оформить ипотеку в рамках программы «Сельская ипотека». Кредит должен быть получен в 2021 гожу.