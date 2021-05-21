Тирасполь, , 09:11 — REGNUM Неизвестные обстреляли с территории Молдавии автомобиль приднестровского пограничника. Об этом 20 мая сообщил глава приднестровской делегации Объединённой контрольной комиссии Олег Беляков агентству «Новости Приднестровья».

Сообщение об обстреле поступило 2 мая. Оперативно-следственная группа (ОКК) на месте происшествия собрала доказательства об инциденте.

«Сегодня мы можем четко говорить, что данный инцидент имел место. И это достаточно серьёзный инцидент, поскольку повреждена машина сотрудников правоохранительных органов ПМР. Мы реально видим, что обстрел был не фиктивный, а реальный. И в этой части была прямая угроза жизни и здоровью», — сказал Беляков журналистам.

Он сообщил, что инцидент произошёл на мосту через Днестр в районе сёл Гура-Быкулуй и Бычок. Туда с молдавской стороны подъехал автомобиль, из которого вышли трое мужчин. Один из них якобы достал охотничье ружьё с оптическим прицелом и начал стрелять.

Как рассказал Беляков, неизвестный с ружьём трижды выстрелил в сторону автомобиля пограничника. Следы от пуль позже нашли в автомобиле и стоявшем рядом дорожном знаке. Когда сотрудник пограничной службы попытался приблизится к стрелявшему, компания села в автомобиль и скрылась.

Беляков отметил, что приднестровская делегация настаивает, чтобы инцидент изучили на ОКК. Личность стрелявшего пока не установлена.

Напомним, конфликт между Молдавией и Приднестровьем после выхода Молдавии из СССР перерос в 1992 году в вооруженное противостояние, которое привело к многочисленным жертвам. Остановить боевые действия удалось при вмешательстве России. Конфликт не урегулирован до сих пор.