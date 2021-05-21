Нур-Султан, , 09:04 — REGNUM Первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 1 943 409 человек. Об этом сообщили 21 мая в министерстве здравоохранения республики.

Среди регионов Казахстана по темпам вакцинации лидирует Алма-Ата, где прививки поставили 286 509 человек, Алма-Атинской области — 201 986, Туркестанской области — 176 712. Второй компонент вакцины получили 865 517 человек.

За минувшие сутки вакцину получили около 20 тыс. человек. Темпы вакцинации в Казахстане остаются низкими по сравнению с началом мая. В минздраве республики это обстоятельство объясняют майскими праздниками.

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