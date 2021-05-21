Санкт-Петербург, , 09:03 — REGNUM Амбициозный проект арт-парка «Тучков Буян» на Петроградской стороне Санкт-Петербурга пока «заморожен». Ситуация с этим проектом, поддержанным президентом России, должна проясниться в 2022 году. Об этом заявил руководитель архитектурного бюро «Студия 44», известный архитектор Никита Явейн на странице бюро в соцсети.

Проект парка был разработан «Студией 44» и архитектурным бюро WEST 8 (Нидерланды).

«Пока проект заморожен, как это все пойдёт, не готов прогнозировать. Посмотрим со следующего года. Разговоры идут, но неясны источники финансирования, поскольку земля ещё не передана от Управления делами президента городу», — сказал Никита Явейн.

Напомним, по предварительным данным, стоимость реализации проекта арт-парка составит 5−6 млрд рублей, новое общественное пространство должно было появиться к 2024 году на территории, на которой ранее планировалось построить комплекс зданий для Верховного суда РФ («судебный квартал»).

Идею создания в центре Петербурга парка выдвинул президент России Владимир Путин в 2018 году, лично посетив место будущего арт-парка.

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