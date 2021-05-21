Джакарта, 21 мая, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула важность возвращения за стол переговоров Палестины и Израиля для достижения прочного мира, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Израиля

Глава МИД Индонезии встретилась с рядом министров иностранных дел и председателем 75-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Волканом Бозкыром в Нью-Йорке.

https://twitter.com/Menlu_RI/status/1395141777883951104

«Необходимо оказать давление, чтобы немедленно провести переговоры для решения фундаментальных проблем», — заявила Ретно Марсуди во время встречи с журналистами.

Такое же мнение, по словам главы МИД Индонезии, высказали и министры иностранных дел, присутствовавшие на встрече: а именно, чтобы международное давление было оказано на Палестину, Израиль и другие связанные с этим вопросом стороны, чтобы решить главную проблему — прекращение оккупации.