Вашингтон, , 09:04 — REGNUM В суд на экс-президента США Дональда Трампа за то, что он называл коронавирус «китайским» вирусом, подала общественная организация, которая занимается защитой прав американцев китайского происхождения. Об этом 21 мая сообщает портал TMZ.

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Уточняется, что соответствующий иск подала Коалиция за гражданские права американцев китайского происхождения (CACRC, Chinese American Civil Rights Coalition) и в нем бывший американский лидер обвиняется в клевете и нанесении морального ущерба.

При этом организация требует привлечь Трампа к ответственности за то, что он неоднократно называл коронавирус «китайским вирусом», «уханьским вирусом», а также другими словосочетаниями, где делал акцент на стране, в которой впервые была выявлена вспышка новой инфекции.

Как считают истцы, из-за такого отношения бывшего президента выросло насилие по отношению к выходцам из азиатских стран в США. При этом организация намерена добиться от Трампа компенсации в размере $1 для каждого живущего на территории США выходца из азиатского региона, что в общей сложности, по данным портала, составит около $22,9 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и другими парламентскими лидерами, состоявшейся в Капитолии 20 мая, подтвердил приверженность страны военно-политическому союзу с США.