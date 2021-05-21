21 мая 2021 | Время чтения 7 мин

История о том, как ответственные за проведение II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле не справились со своими провинциальными комплексами. Как итог — статусные соревнования идут, но посмотреть их можно «где-то там».

Светлана Шаповалова, , 09:59 — REGNUM Если наш уважаемый читатель, узнав, что в Барнауле 20−21 мая 2021 года проводится II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, захочет включить «Матч ТВ»и погрузиться в атмосферу статусных соревнований, он, скорее всего, будет разочарован. А всё потому, что алтайские чиновники, проводя тендер на освещение данного мероприятия, не учли требования к охвату и информационному освещению. В итоге вместо «Матч ТВ» по условиям конкурса победу отдали ООО «Регион Телеком» (Тюмень), которое предложило цену на 0,68% ниже.

Гребля Olimp-history.ru

За несколько дней до начала соревнований генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки предупредила губернатора Алтайского края Виктора Томенко в своём Telegram-канале о том, что победитель «заведомо неспособен обеспечить трансляцию и освещение этапа Кубка мира на уровне, сравнимом с «Матч ТВ»». Судя по содержанию обращения, к такому публичному способу общения Канделаки прибегла после того, как не нашла общего языка с подчинёнными губернатора, в частности с министром спорта Алексеем Перфильевым:

«В итоге сложилась уникальная ситуация: руководство края заинтересовано и одновременно не заинтересовано в освещении этапа Кубка мира на телеканале и цифровых площадках «Матч ТВ». Ничем иным бездействие ваших подчинённых я объяснить не могу».

Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ. Барнаул Barnaul.org

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Указав на то, что своим поведением чиновники ставят губернатора Томенко в «глупое положение», Канделаки, вероятно, рассчитывала на конструктивный диалог и оперативное взаимодействие. Но глава Алтайского края предпочёл отмолчаться. В его пресс-службе лишь отметили, что аукцион был проведен в соответствии со всеми требованиями законодательства — антимонопольная комиссия поверила этот факт.

Вместо адресата высказался директор и совладелец компании «Регион-Телеком» Александр Кондалов. Он отметил, что трансляция соревнований будет полностью проходить на телеканале «Старт» (входит в пакеты услуг «Ростелекома» — прим. СШ). Кроме того, отдельные моменты, по его словам, будут транслировать и местные, алтайские телеканалы. В ответном письме Канделаки он поблагодарил её за письмо губернатору, узрев в нём «столько грациозного хамства, гламурной издевки, непринужденной лжи», а в словах Канделаки — «открытое оскорбление сотрудников» его фирмы.

Свои «пять копеек» вставил и алтайский министр спорта Алексей Перфильев. На своей странице в Instagram, в подражание стилистике Тине Канделаки, он разметил к ней обращение, отметив:

«Всегда на связи. Если решите мне ответить, мой телефон найти несложно. А еще лучше — я отправлю Вам смс, потому что Ваш контакт я нашёл очень быстро».

Впрочем, не прошло и суток, как Перфильев удалил в Instagram свою издёвку. А журналистам ИА «Банкфакс» пояснил, что таким образом краевые власти решили сделать первый шаг на пути к примирению.

«Возню не мы начали, но шаг примирения мы сделали, удалив пост. Всё. Нужно делать общее дело — развивать спорт, в одной стране всё же живем. Ну, пофыркали друг на друга, пора и руки жать. Всё просто, как во дворе», — прокомментировал министр.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Alt.ranepa.ru

Соревнования тем временем уже стартовали. Правда, в отличие от Перфильева, заявившего, что, побывав в передвижной телевизионной станции, он остался доволен качеством сигнала, зрители телеканала YouTube были другого мнения.

По данным «Банкфакс», с трансляцией на канале «Каноэ Алтай», которой активно делятся в соцсетях, то и дело возникают проблемы: пропадает звук, картинка «сыпется», а о заявленном качестве Full HD (1080p) нет и речи — фактически оно намного хуже. Возможно, это происходит из-за местного субподрядчика.

Сегодня, 21 мая, в решающий день соревнований, окончательно стало ясно, что на освещение этого статусного спортивного мероприятия комментатор Дмитрий Губерниев не приедет, хотя должен был.

«Я представляю канал «Матч ТВ» и не могу ставить под удар интересы канала. А мой приезд к вам в нынешних обстоятельствах может быть именно так воспринят», — пояснил он в своём телеграм-канале.

Если опустить комментарии в соцсетях и на сайтах алтайских СМИ, многочисленные авторы которых теперь откровенно оскорбляют и хамят Губерниеву, и Канделаки, останется небольшой сегмент отзывов, которые редакция ИА REGNUM решила опубликовать для общего представления происходящего.

«Перфильеву надо быть немного похитрее, да и помудрее. Сейчас тюменцы будут вещать просто в пустоту. Столько денег в этот канал краевых вбухали, могли получить колоссальное продвижение нашего региона в информационном пространстве, а получили скандал», — пишет читатель ИА «Банкфакс».

»Ну если министр спорта Алтайского края не понимает, что в сегодняшних политических условиях и олимпийской изоляции он обязан обеспечить трансляцию Кубка мира на общенациональном российском спортивном канале, а не на Евроспорте, то он <…>. А Томенко вдвойне <…>, что держит такого министра.

Трансляцией из Барнаула идеологически можно было показать, что Россия способна сегодня принимать крупнейшие международные предолимпийские турниры. И то, что «Матч-ТВ» не показывает соревнования — это провал. И губернатора Томенко, и министра-фигляра, который сначала наобещал Канделаки всяческую поддержку, а теперь включил улыбчивого дурака.

Виктор Петрович (обращение к алтайскому губернатору Виктору Томенко — прим. СШ), на Старой площади это уже наверняка заметили. Минус в карму Вам. Очень жирный минус. Пора уже принимать жесткие кадровые решения, если не хотите, чтобы их принимали по Вам. В чиновничьем сленге это называется подставой», — написал другой читатель.

Виктор Томенко Официальный сайт Алтайского края

«Очень, очень глупые ответы обоих деятелей — и министра, и «Регион-телекома». Язвительная такая пубертатная ирония, попытки подразнить адресата, юморок такой паскудненький, уколы, «кто обзывается, тот так и называется», да еще и уязвленные провинциальные комплексы — гремучая смесь. Уровень подростков-инстаграмщиков, но никак не людей, представляющих спорт целого региона или свою фирму. Очень глупо и недостойно» — пишет N.

«Тупость министра и его прихвостней, переведших серьезный разговор на моральный облик Тины Канделаки, для умных людей очевидна. Это же какими недалекими надо быть, чтобы не включить критерий охвата аудитории трансляции в торги?! А в чём тогда вообще смысл этой трансляции? Чтобы по краю транслировать соревнования мирового уровня? Или тюменцы денег занесли?» — задается вопросом другой участник дискуссии.

«Товарищ министр, вы за своим языком вообще следите или нет? Или он живет отдельно от вас, своей жизнью?» — вопрошает читатель в другой новости ИА «Банкфакс».

»И на какой кнопке мы увидим трансляции соревнований? Где вещает «Регион Телеком»? Я за честную и конкурентную борьбу, причем во всём. Если «Регион Телеком» честно выиграли, значит, это их право транслировать. Но где и кто нам, жителям Алтайского края, это покажет? А «МАТЧ ТВ» есть во всех телевизорах страны» — отмечает читатель из Рубцовска.

«Наши идиоты чиновники, во главе с министром спорта, даже этот кубок, который проводится в Барнауле раз в сто лет, умудрились запороть… Наверное, его только в Тюмени и смотрят сейчас. Иногда думаешь, что у них вообще в голове? Опилки?» — пишет И.

Напомним, президент России Владимир Путин в своём приветственном слове в адрес участников Кубка мира, отметил, что «эти престижные международные соревнования объединили в Барнауле известных спортсменов из многих стран, которые смогут продемонстрировать своё мастерство, побороться за победу и за право стать участником игр XXXII Олимпиады в Токио».

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