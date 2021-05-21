Брюгге, Бельгия, 21 мая, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Чемпионом Бельгии по футболу во второй раз подряд стал клуб «Брюгге». Это стало известно после матча «Брюгге» с «Андерлехтом», который прошёл 20 мая и завершился со счётом 3:3.

V&A Dudush Стадион футбольного клуба «Брюгге»

В составе «Брюгге» дубль оформил полузащитник Ханс Ванакен, ещё один гол забил форвард Ноа Ланг. У «Андерлехта» дублем отметился Лукас Нмеча, ещё один мяч на счету Якоба Ларсена.

За один тур до завершения сезона «Брюгге» оформил чемпионский титул, набрав 44 очка. Идущий вторым «Генк» отстаёт на три очка. При этом в случае возможного равенства очков «Брюгге» будет располагаться выше из-за лучшего результата в регулярном чемпионате.