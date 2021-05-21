Москва, , 08:59 — REGNUM В Москве 21 мая сохранится прохладная погода с температурным фоном чуть ниже нормы климата, сообщает центр «Фобос».

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, куда будут поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и более прохладный воздух с температурным фоном чуть ниже нормы климата», — говорится в прогнозе.

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В столице ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Воздух прогреется до 17 градусов тепла, в Подмосковье — до 18 градусов. Скорость ветра будет достигать десяти метров в секунду и усиливаться при порывах.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение ближайших дней в ряде российских регионов ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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