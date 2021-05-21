Москва, , 08:59 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Карелии Артур Парфенчиков подписали программу сотрудничества на пять лет, до 2025 года, сообщается на сайте столичного градоначальника.

Новая программа предполагает реализацию совместных проектов в различных сферах экономики и городского хозяйства. Москва и Карелия намерены сотрудничать по вопросам импортозамещения, в сфере здравоохранения, туризма и т. д.

Также оба регионам планируют сотрудничать по вопросам обновления подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования и автомобильной техники организаций ЖКХ и социальной защиты населения.

Как сообщает ИА REGNUM, подписание новой программы сотрудничества с Москвой стало главным событием Дней Республики Карелии, которые проходят в столице 20−21 мая.

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