Саратов, , 08:59 — REGNUM С начала наблюдения в Саратовской области зарегистрировали 61 572 случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки заболевание выявили еще у 121 жителя, из них пневмония диагностирована у 52 пациентов. Выздоровели за сутки 242 человека, всего по состоянию на 21 мая — 57 384 пациента. Скончались 1020 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре выявили 59 носителей коронавируса, в Энгельсском районе — 30, в Балаковском — 10, остальные — в других муниципалитетах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в саратовских больницах по состоянию на 20 мая медицинскую помощь оказывали 1257 пациентам, коронавирус подтвержден у 1021 человека, диагноз «пневмония» поставлен 1205 заболевшим. Амбулаторно лечаться 1442 жителя. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 103 человека.

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