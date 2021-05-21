Окинский район, Бурятия, , 08:58 — REGNUM В Окинском районе Бурятии открыли движение транспорта по региональной трассе Монды-Орлик, которая ранее была размыта талыми водами. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, дорогу расширили и подняли до нормативного уровня.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

В связи с этим глава района снял режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, ситуация резко обострилась 18 мая. На 91 км автотрассы произошёл размыв дорожного полотна из-за обильного снеготаяния.

Читайте ранее в этом сюжете: Талыми водами в Бурятии смыло участок автотрассы