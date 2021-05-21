Киров, , 08:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал присвоение Кирову почётного звания «Город трудовой доблести». Об этом стало известно в ходе очередного заседания Российского организационного комитета «Победа». Указ о присвоении звания ещё 11 городам был подписан главой государства.

В тексте документа говорится, что звание присвоено за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести».

С инициативой присвоения звания к губернатор Кировской области Игорю Васильеву год назад обратились ветеранские организации, идею поддержали в ходе голосования более 112 тыс. жителей области.

«Киров был назван в числе трех самых рейтинговых претендентов. Это знаковое событие, как для города, так и для всей области. Большинство предприятий, которые в годы войны переехали в область, по сей день входят в число промышленных лидеров современного производства», — отметил глава региона. Он добавил, что и сейчас заводы «1 Мая», «Лепсе», «Искож», «Авитек», ОЦМ, «Сельмаш» и другие составляют основу экономики области.

Напомним, ранее Васильев поддержал инициативу ветеранского сообщества региона о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» ещё одному кировскому городу — Вятские поляны. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны выпускалось оружие Победы — пистолет-пулемёт Шпагина (ППШ).

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее почётного звания «Город трудовой доблести» были удостоены 20 российских городов — Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.

Вместе с Кировом звание присвоено Барнаулу, Каменску-Уральскому, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени, Чебоксарам.

Читайте также: Война: Кировская область 1941−1945 гг