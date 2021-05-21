Луганск, 21 мая 2021, 08:57 — REGNUM За сутки зафиксирован один обстрел территории ЛНР со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщили 21 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным представительства, огонь вёлся из стрелкового оружия с позиций ВСУ, расположенных в районе населённого пункта Новотошковское.
Напомним, ранее пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь заявила, что украинская сторона пытается шантажировать ЛНР, выдвигая условия для проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах электро‑ и водоснабжения у линии соприкосновения.
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