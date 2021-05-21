Екатеринбург, 21 мая 2021, 09:01 — REGNUM Директор Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО, Екатеринбург) Екатерина Кейльман может уйти в отставку. Об этом сообщил в Facebook депутат городской думы Константин Киселёв.
Парламентарий выразил сожаление возможным уходом Кейльман. Киселёв похвалил её деятельность на посту директора. «Надеюсь, что новый руководитель будет не хуже», — написал депутат.
Также о возможной отставке Кейльман написали ряд СМИ со ссылкой на источник в правящих кругах.
Как сообщало ИА REGNUM, Екатерина Кейльман возглавила парк в конце 2019 года.
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