Токио, , 08:55 — REGNUM Указание об эвакуации из-за сильных ливней получили от властей Японии в общей сложности 41 тыс. жителей страны. Об этом 21 мая сообщает агентство Kyodo.

Уточняется, что предписания об эвакуации получили около 20 тыс. жителей центральной японской префектуры Айти и еще около 6,8 тыс. жителей префектуры Гифу, которая расположена по соседству.

При этом ранее в западных префектурах страны Вакаяма и Осака указание об эвакуации получили в общей сложности 14 тыс. человек.

Также, по данным агентства, в юго-западной японской префектуре Кумамото при обрушении части дороги из-за обильных осадков пострадали два водителя автомобилей, которых доставили в медучреждения.

Отметим, по информации национального метеорологического управления Японии, в течение следующих 24 часов в нескольких районах страны может выпасть от 100 до 200 мм осадков.