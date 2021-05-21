Чебоксары, , 08:52 — REGNUM В Чувашии с учётом «активизации процесса вакцинирования» от COVID-19 предлагают привить не менее 75% работников сферы услуг. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с таким предложением выступила сегодня, 21 мая, на заседании оперативного штаба начальник управления Роспотребнадзора Надежда Луговская.

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По последним данным минздрава, в Чувашии первую прививку от COVID-19 сделали более 97,8 тыс. жителей, из них завершили вакцинацию почти 72,5 тыс. жителей (12,5% от плана).

Главный санитарный врач республики Надежда Луговская напомнила, что Роспотребнадзором поставлена задача до 1 сентября завершить вакцинацию населения от COVID-19, «потому что в сентябре мы должны начать прививки против гриппа».

«Вакцина есть. И мы предлагаем прививать в первую очередь лиц 65 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями, а также тех, кто имеет риски заражения и занят в сфере услуг. Работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений и летних оздоровительных учреждений также должны быть привиты с охватом в 75% и более», — сказал Луговская.

Также она констатировала, что в настоящее время активно идёт иммунизация в социальных учреждениях, которые могут выйти из режима изоляции при условии «охвата вакцинацией более 75%».

Как сообщало ИА REGNUM, к осени 2021 года вакцинацией от COVID-19 планируется охватить 570 тыс. жителей.

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