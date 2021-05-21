Будапешт, , 08:51 — REGNUM Российский пловец Антон Чупков стал чемпионом Европы на дистанции 200 м брассом. В финальном заплыве он преодолел дистанцию за 2 минуты 6,99 секунды.

Второе место занял представитель Нидерландов Арно Камминга с результатом 2 минуты 7,35 секунды. Замкнул тройку шведский спортсмен Эрик Перссон, проплывший за 2 минуты 7,66 секунды.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится 23 мая.

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