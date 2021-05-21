Улаганский район, Алтай, , 08:51 — REGNUM В селе Балыкча в Улаганском районе Республики Алтай к вечеру 20 мая подтоплено 25 приусадебных участков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, дожди прекратились, однако по высокогорью пошёл снег.

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Жители подтопленных участков разместились у родственников. Тем не менее, на базе местной школы развёрнут пункт временного размещения населения на 150 человек.

«На данное время температура воздуха в селе Балыкча составляет 0 градусов, что будет способствовать понижению уровня воды. Автотранспортное сообщение с населенным пунктом затруднено», — отметили в управлении.

Ситуация остаётся напряжённой также в Чойском районе. В селе Каракокша спасатели укрепляют дамбы на двух участках для недопущения подтопления приусадебных участков. Здесь же работает оперативная группа Главного управления.

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