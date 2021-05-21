Аккра, , 08:53 — REGNUM Капитан, являющийся гражданином Южной Кореи, и четыре члена экипажа (три гражданина Китая и гражданин РФ) рыболовного судна Atlantic Princess захвачены пиратами в Гвинейском заливе у берегов Ганы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности в море.

Согласно опубликованным данным, судно было атаковано 19 мая примерно в 18:30 по местному времени в 65 морских милях к югу от порта Тема в Гане.

Известно, что с начала года в Гвинейском заливе произошли пять инцидентов, в результате которых были похищены 56 человек.

Напомним, что в августе 2020 года двое граждан Южной Кореи были похищены у берегов Того, в июне — пять граждан Южной Кореи недалеко от Бенина, а в мае — один гражданин Южной Кореи у берегов Габона.